Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Christian Ditter
Awards
Awards and nominations of Christian Ditter
Christian Ditter
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Christian Ditter
Tallinn Black Nights Film Festival 2007
Just Film Audience Award
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2013
Best Children's Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree