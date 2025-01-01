Menu
Michael Hoffman Awards

Awards and nominations of Michael Hoffman

Michael Hoffman
Sundance Film Festival 1988 Sundance Film Festival 1988
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 1986 Sundance Film Festival 1986
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 1996 Berlin International Film Festival 1996
Golden Berlin Bear
Nominee
