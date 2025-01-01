Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Michael Hoffman
Awards
Awards and nominations of Michael Hoffman
Michael Hoffman
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Michael Hoffman
Sundance Film Festival 1988
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 1986
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 1996
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree