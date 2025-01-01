Menu
Awards and nominations of Colin Hanks

Colin Hanks
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2002 MTV Movie + TV Awards 2002
Breakthrough Male Performance
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
