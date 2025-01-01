Меню
Колин Хэнкс
Награды
Награды и номинации Колин Хэнкс
Colin Hanks
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Колин Хэнкс
Золотой глобус 2015
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Breakthrough Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
