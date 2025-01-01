Menu
Kinoafisha Persons Dylan Baker Awards

Awards and nominations of Dylan Baker

Dylan Baker
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
