Sam Neill
Golden Globes, USA 1999
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1992
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1985
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
