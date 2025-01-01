Menu
Sam Neill
Golden Globes, USA 1999 Golden Globes, USA 1999
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1992 Golden Globes, USA 1992
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1985 Golden Globes, USA 1985
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
