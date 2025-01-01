Will Poulter

Menu
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
BAFTA Awards 2014
EE Rising Star Award
Winner
MTV Movie + TV Awards 2015
Best Fight
Winner
Best Fight
Winner
MTV Movie + TV Awards 2014
Breakthrough Performance
Winner
Best Kiss
Winner
Best Kiss
Winner
Best Musical Moment
Nominee
