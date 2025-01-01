Menu
Awards and nominations of Dave Franco

Awards and nominations of Dave Franco

Dave Franco
Awards and nominations of Dave Franco
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
 Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2015
Best Duo
Winner
Best Duo
Winner
