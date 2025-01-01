Menu
Dave Franco
Awards
Awards and nominations of Dave Franco
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2015
Best Duo
Winner
Best Duo
Winner
