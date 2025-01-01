Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Ving Rhames Awards

Awards and nominations of Ving Rhames

Ving Rhames
Awards and nominations of Ving Rhames
Golden Globes, USA 1998 Golden Globes, USA 1998
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998 Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Miniseries
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more