Sam Claflin
Awards
Awards and nominations of Sam Claflin
Sam Claflin
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Sam Claflin
Golden Globes 2024
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2023
Best Kiss
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017
Tearjerker
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2014
Best Shirtless Performance
Nominee
Best Fight
Nominee
Best Fight
Nominee
