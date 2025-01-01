Menu
Kinoafisha Persons Sam Claflin Awards

Awards and nominations of Sam Claflin

Sam Claflin
Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2023 MTV Movie + TV Awards 2023
Best Kiss
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017 MTV Movie + TV Awards 2017
Tearjerker
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2014 MTV Movie + TV Awards 2014
Best Shirtless Performance
Nominee
 Best Fight
Nominee
 Best Fight
Nominee
