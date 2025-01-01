Меню
Персоны
Сэм Клафлин
Награды
Награды и номинации Сэма Клафлина
Sam Claflin
Награды и номинации Сэма Клафлина
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшая душещипательная сцена
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
