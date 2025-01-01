Menu
Kinoafisha Persons Claudia Cardinale Awards

Claudia Cardinale
Venice Film Festival 1993 Venice Film Festival 1993
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1984 Venice Film Festival 1984
Best Actress
Winner
Berlin International Film Festival 2002 Berlin International Film Festival 2002
Honorary Golden Berlin Bear
Winner
