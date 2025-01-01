Menu
Claudia Cardinale
Awards
Awards and nominations of Claudia Cardinale
Venice Film Festival 1993
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1984
Best Actress
Winner
Berlin International Film Festival 2002
Honorary Golden Berlin Bear
Winner
