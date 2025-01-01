Menu
Freida Pinto
Awards and nominations of Freida Pinto
Awards and nominations of Freida Pinto
BAFTA Awards 2009
Best Supporting Actress
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2009
Best Kiss
Nominee
Best Kiss
Nominee
Breakthrough Performance Female
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Winner
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
