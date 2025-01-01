Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Freida Pinto Awards

Awards and nominations of Freida Pinto

Freida Pinto
Awards and nominations of Freida Pinto
BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Best Supporting Actress
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2009 MTV Movie + TV Awards 2009
Best Kiss
Nominee
 Best Kiss
Nominee
 Breakthrough Performance Female
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2009 Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more