Kinoafisha Persons Renee Taylor Awards

Awards and nominations of Renee Taylor

Renee Taylor
Academy Awards, USA 1971 Academy Awards, USA 1971
Best Adapted Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 1973 Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Winner
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Winner
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Best Writing in Comedy-Variety, Variety or Music
Nominee
 Best Writing in Comedy-Variety, Variety or Music
Nominee
