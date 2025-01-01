Menu
Kinoafisha Persons Chevy Chase Awards

Chevy Chase
Golden Globes, USA 1979 Golden Globes, USA 1979
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Best Motion Picture Acting Debut - Male
Nominee
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Winner
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Winner
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Winner
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Winner
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Nominee
 Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Nominee
Razzie Awards 2021 Razzie Awards 2021
Worst Supporting Actor
Nominee
Razzie Awards 2016 Razzie Awards 2016
Worst Supporting Actor
Nominee
