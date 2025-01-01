Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Dan Aykroyd
Awards
Awards and nominations of Dan Aykroyd
Dan Aykroyd
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Dan Aykroyd
Academy Awards, USA 1990
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Razzie Awards 1992
Worst Supporting Actor
Winner
Worst Director
Nominee
Worst Screenplay
Nominee
Razzie Awards 1989
Worst Supporting Actor
Winner
Razzie Awards 1995
Worst Supporting Actor
Nominee
Worst Screen Ensemble
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree