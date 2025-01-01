Menu
Dan Aykroyd
Awards and nominations of Dan Aykroyd
Academy Awards, USA 1990 Academy Awards, USA 1990
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Nominee
 Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Razzie Awards 1992 Razzie Awards 1992
Worst Supporting Actor
Winner
Worst Director
Nominee
 Worst Screenplay
Nominee
Razzie Awards 1989 Razzie Awards 1989
Worst Supporting Actor
Winner
Razzie Awards 1995 Razzie Awards 1995
Worst Supporting Actor
Nominee
 Worst Screen Ensemble
Nominee
