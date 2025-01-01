Menu
Aleksandr Golubkov
Aleksandr Golubkov
Aleksandr Golubkov
Date of Birth
21 September 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
6.9
Alien Girl
(2010)
4.9
Pain Threshold
(2019)
4.1
Gop-Stop
(2010)
Filmography
Krutaya peremena
Drama, Comedy
2023, Russia
Lica ne raskryvat
Detective
2023, Russia
Killer
Action, Drama
2022, Russia
Zveroboy
Detective, Thriller, Crime
2022, Russia
Tetya Marta
Comedy
2022, Russia
Avrora
Comedy
2022, Russia
Bez pamyati
Drama, Comedy, Romantic
2022, Russia
Marta
Comedy
2021, Russia
Kryuk
Drama, Comedy, Sport
2021, Russia
Detektivnyy sindrom
Drama, Detective
2020, Russia
Volshebnik
Comedy, Mystery
2019, Russia
4.9
Pain Threshold
Bolevoy porog
Thriller, Adventure, Action
2019, Russia
Watch trailer
Salam Maskva
Drama, Crime
2016, Russia
Sarancha
Drama, Thriller
2016, Russia
Operezhaya vystrel
Drama, Action, Romantic
2012, Russia
Dom obrazcovogo soderzhaniya
Drama
2012, Russia
4.1
Gop-Stop
Gop-Stop
Comedy
2010, Russia
Watch trailer
6.9
Alien Girl
Chuzhaya
Drama
2010, Russia
Watch trailer
