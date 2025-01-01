Menu
Aleksandr Golubkov
Aleksandr Golubkov
Kinoafisha Persons Aleksandr Golubkov

Aleksandr Golubkov

Date of Birth
21 September 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Virgo

Popular Films

Alien Girl 6.9
Alien Girl (2010)
Pain Threshold 4.9
Pain Threshold (2019)
Gop-Stop 4.1
Gop-Stop (2010)

Filmography

Genre
Year
All 18 Films 3 TV Shows 15 Actor 18
Krutaya peremena
Krutaya peremena
Drama, Comedy 2023, Russia
Lica ne raskryvat
Lica ne raskryvat
Detective 2023, Russia
Killer
Killer
Action, Drama 2022, Russia
Zveroboy
Zveroboy
Detective, Thriller, Crime 2022, Russia
Tetya Marta
Tetya Marta
Comedy 2022, Russia
Avrora
Avrora
Comedy 2022, Russia
Bez pamyati
Bez pamyati
Drama, Comedy, Romantic 2022, Russia
Marta
Marta
Comedy 2021, Russia
Kryuk
Kryuk
Drama, Comedy, Sport 2021, Russia
Detektivnyy sindrom
Detektivnyy sindrom
Drama, Detective 2020, Russia
Volshebnik
Volshebnik
Comedy, Mystery 2019, Russia
Pain Threshold 4.9
Pain Threshold Bolevoy porog
Thriller, Adventure, Action 2019, Russia
Salam Maskva
Salam Maskva
Drama, Crime 2016, Russia
Sarancha
Sarancha
Drama, Thriller 2016, Russia
Operezhaya vystrel
Operezhaya vystrel
Drama, Action, Romantic 2012, Russia
Dom obrazcovogo soderzhaniya
Dom obrazcovogo soderzhaniya
Drama 2012, Russia
Gop-Stop 4.1
Gop-Stop Gop-Stop
Comedy 2010, Russia
Alien Girl 6.9
Alien Girl Chuzhaya
Drama 2010, Russia
