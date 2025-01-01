Menu
Kinoafisha Persons Moritz Bleibtreu Awards

Awards and nominations of Moritz Bleibtreu

Moritz Bleibtreu
Berlin International Film Festival 2006 Berlin International Film Festival 2006
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 1999 Berlin International Film Festival 1999
EFP Shooting Star
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2020 Tallinn Black Nights Film Festival 2020
Rebels with a Cause
Nominee
