Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Mike Newell
Awards
Awards and nominations of Mike Newell
Mike Newell
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Mike Newell
Cannes Film Festival 1985
Foreign Film
Winner
BAFTA Awards 1995
Best Film
Winner
Best Film
Winner
David Lean Award for Direction
Winner
BAFTA Awards 1977
Best Single Play
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree