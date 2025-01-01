Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Vladimir Khotinenko Awards

Awards and nominations of Vladimir Khotinenko

Vladimir Khotinenko
Awards and nominations of Vladimir Khotinenko
Moscow International Film Festival 1999 Moscow International Film Festival 1999
FIPRESCI Prize - Special Mention
Winner
Golden St. George
Nominee
Window to Europe 1993 Window to Europe 1993
Best Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2004 Sochi Open Russian Film Festival 2004
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996 Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Nominee
 Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1995 Sochi Open Russian Film Festival 1995
Full-Length Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more