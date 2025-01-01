Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Vladimir Khotinenko
Awards
Awards and nominations of Vladimir Khotinenko
Vladimir Khotinenko
About
Filmography
Awards
Moscow International Film Festival 1999
FIPRESCI Prize - Special Mention
Winner
Golden St. George
Nominee
Window to Europe 1993
Best Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2004
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Nominee
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1995
Full-Length Film
Nominee
