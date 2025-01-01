Menu
Mélanie Laurent
Awards
Awards and nominations of Mélanie Laurent
Mélanie Laurent
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Mélanie Laurent
Cannes Film Festival 2014
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Berlin International Film Festival 2007
EFP Shooting Star
Winner
