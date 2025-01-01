Menu
Awards and nominations of Mélanie Laurent

Mélanie Laurent
Cannes Film Festival 2014 Cannes Film Festival 2014
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010 Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Berlin International Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007
EFP Shooting Star
Winner
