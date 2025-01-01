Menu
Carrie Fisher Awards

Carrie Fisher
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 1991 BAFTA Awards 1991
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
