Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Carrie Fisher
Awards
Awards and nominations of Carrie Fisher
Carrie Fisher
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Carrie Fisher
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 1991
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree