Kinoafisha Persons David Frankel Awards

Awards and nominations of David Frankel

David Frankel
Academy Awards, USA 1997 Academy Awards, USA 1997
Best Live Action Short Film
Winner
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
