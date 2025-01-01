Menu
David Frankel
Academy Awards, USA 1997
Best Live Action Short Film
Winner
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
