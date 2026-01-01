Menu
Patrick Wilson
Awards and nominations of Patrick Wilson
Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2004 Golden Globes, USA 2004
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
