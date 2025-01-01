Menu
Seann William Scott
Awards
Awards and nominations of Seann William Scott
Seann William Scott
MTV Movie + TV Awards 2004
Best Dance Sequence
Winner
MTV Movie + TV Awards 2002
Best Kiss
Winner
Best Kiss
Winner
Best Comedic Performance
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2006
Best On-Screen Team
Nominee
Best On-Screen Team
Nominee
