Rosario Dawson
Awards and nominations of Rosario Dawson
MTV Movie + TV Awards 2015 MTV Movie + TV Awards 2015
Best WTF Moment
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2006 MTV Movie + TV Awards 2006
Best Kiss
Nominee
Sundance Film Festival 2006 Sundance Film Festival 2006
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
