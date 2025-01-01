Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Rosario Dawson
Awards
Awards and nominations of Rosario Dawson
Rosario Dawson
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Rosario Dawson
MTV Movie + TV Awards 2015
Best WTF Moment
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2006
Best Kiss
Nominee
Sundance Film Festival 2006
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree