Награды и номинации Розарио Доусон

MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший WTF момент
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший поцелуй
Номинант
Сандэнс 2006 Сандэнс 2006
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
