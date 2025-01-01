Menu
Kinoafisha Persons Denise Richards Awards

Awards and nominations of Denise Richards

Denise Richards
Razzie Awards 2000 Razzie Awards 2000
Worst Supporting Actress
Winner
Worst Screen Ensemble
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1999 MTV Movie + TV Awards 1999
Best Kiss
Nominee
 Best Kiss
Nominee
