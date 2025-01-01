Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Edward Burns Awards

Awards and nominations of Edward Burns

Edward Burns
Awards and nominations of Edward Burns
Sundance Film Festival 1995 Sundance Film Festival 1995
Dramatic
Winner
Screen Actors Guild Awards 1999 Screen Actors Guild Awards 1999
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
 Outstanding Performance by a Cast
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more