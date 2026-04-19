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Poster of Sgt. Haane
Sgt. Haane - Trailer
Kinoafisha Films Sgt. Haane

Sgt. Haane

, 2026
Sgt. Haane
New Zealand, Tunisia / Action, Biography, War
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Sgt. Haane - Trailer
Sgt. Haane  Trailer

Cast

Alex Tarrant
Haane Manahi
Niwa Whatuira
Johnny
Vinnie Bennett
Hinga
Matu Ngaropo
Monty
Poroaki Merritt-McDonald
Rangi
John Bach
General Horrocks (Elder)
Ryan O'Kane
General Horrocks
George Henare
George Henare
Charles Bennett (Elder)
Richard Te Are
Charles Bennett
Itay Ben-Dom
Salah
Damian Edwards
Johnny Ingram
Harley Wade
Padre Ngātai Wanoa
Writer Tearepa Kahi
Composer Mahuia Bridgman-Cooper
Cast and Crew

Film details

Country New Zealand / Tunisia
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2026
World premiere 19 April 2026
Release date
30 July 2026 Australia M
23 April 2026 New Zealand
Worldwide Gross $167,030
Production Wheke Group, Jawbone Pictures
Also known as
Sgt. Haane

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Updated 11 April 2026

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Sgt. Haane - Trailer
Sgt. Haane Trailer
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