Cast
Alex Tarrant
Haane Manahi
Poroaki Merritt-McDonald
Rangi
Ryan O'Kane
General Horrocks
Richard Te Are
Charles Bennett
Damian Edwards
Johnny Ingram
Harley Wade
Padre Ngātai Wanoa
Cast and Crew
Writer
Tearepa Kahi
Composer
Mahuia Bridgman-Cooper
Film details
Country
New Zealand / Tunisia
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
2026
World premiere
19 April 2026
Release date
|30 July 2026
|Australia
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|M
|23 April 2026
|New Zealand
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Worldwide Gross
$167,030
Production
Wheke Group, Jawbone Pictures