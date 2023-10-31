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Poster of Baby Monitor
4.9
Kinoafisha Films Baby Monitor
4.9

Baby Monitor

, 2023
Listen Carefully
USA / Horror / 18+
Poster of Baby Monitor
4.9

Synopsis

When troubled assistant bank manager Andy McNeary's infant daughter goes missing, he must follow the instructions of a mysterious voice on the other end of a baby monitor to save her before she disappears forever.

Cast

Ryan Barton-Grimley
Andy McNeary
Aaron Schneider
Simone Barton-Grimley
Allie McNeary
David Rickabaugh
Giant Creepy Baby #2
Patrick Pankhurst
George Jansen
Ari Schneider
Giant Creepy Baby #5
Ari Schneider
Giant Creepy Baby #5
Ari Schneider
Giant Creepy Baby #5
Richard Gayler
Thomas 'The Janitor'
Audrey Haworth
Giant Creepy Baby #1
Audrey Haworth
Giant Creepy Baby #1
Casey Graf
Giant Creepy Baby #3
Director Ryan Barton-Grimley
Writer Ryan Barton-Grimley
Composer Jack Bradley
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2023
Online premiere 16 December 2024
World premiere 31 October 2023
Release date
31 October 2023 Azerbaijan
31 October 2023 Bulgaria
31 October 2023 Kyrgyzstan
31 October 2023 Moldova
31 October 2023 Tajikistan
31 October 2023 Uzbekistan
Production RBG Films, Clumsy Tiger Productions
Also known as
Listen Carefully, Baby Monitor, Escuta bem

Film rating

4.9
Rate 14 votes
3.1 IMDb
Updated 29 April 2025
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