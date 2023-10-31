Cast
Ryan Barton-Grimley
Andy McNeary
Simone Barton-Grimley
Allie McNeary
David Rickabaugh
Giant Creepy Baby #2
Patrick Pankhurst
George Jansen
Ari Schneider
Giant Creepy Baby #5
Ari Schneider
Giant Creepy Baby #5
Ari Schneider
Giant Creepy Baby #5
Richard Gayler
Thomas 'The Janitor'
Audrey Haworth
Giant Creepy Baby #1
Audrey Haworth
Giant Creepy Baby #1
Casey Graf
Giant Creepy Baby #3
Director
Ryan Barton-Grimley
Writer
Ryan Barton-Grimley
Composer
Jack Bradley Cast and Crew
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 21 minutes
Production year
2023
Online premiere
16 December 2024
World premiere
31 October 2023
Release date
31 October 2023
Azerbaijan
31 October 2023
Bulgaria
31 October 2023
Kyrgyzstan
31 October 2023
Moldova
31 October 2023
Tajikistan
31 October 2023
Uzbekistan
Production
RBG Films, Clumsy Tiger Productions
Also known as
Listen Carefully, Baby Monitor, Escuta bem
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