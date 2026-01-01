Menu
Yesterday Girl
Yesterday Girl Awards
Awards and nominations of Yesterday Girl 1966
Venice Film Festival 1966
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
Italian Cinema Clubs Award
Winner
Special Jury Prize
Winner
Cinema 60 Award
Winner
Best Actress
Winner
Luis Buñuel Award
Winner
Golden Lion
Nominee
