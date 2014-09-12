Menu
Z Nation
Seasons
Z Nation All seasons
Z Nation
18+
Production year
2014
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
Syfy
Series rating
7.3
Rate
10
votes
6.7
IMDb
Write review
All seasons of "Z Nation"
Season 1
13 episodes
12 September 2014 - 5 December 2014
Season 2
15 episodes
11 September 2015 - 18 December 2015
Season 3
15 episodes
16 September 2016 - 16 December 2016
Season 4
13 episodes
29 September 2017 - 15 December 2017
Season 5
13 episodes
5 October 2018 - 28 December 2018
