Weeds 18+
Production year 2005
Country USA
Episode duration 28 minutes
TV channel Showtime

Series rating

8.6
10 votes
7.9 IMDb
All seasons of "Weeds"
Weeds - Season 1 Season 1
10 episodes 7 August 2005 - 10 October 2005
 
Weeds - Season 2 Season 2
12 episodes 14 August 2006 - 30 October 2006
 
Weeds - Season 3 Season 3
15 episodes 13 August 2007 - 19 November 2007
 
Weeds - Season 4 Season 4
13 episodes 16 June 2008 - 15 September 2008
 
Weeds - Season 5 Season 5
13 episodes 8 June 2009 - 31 August 2009
 
Weeds - Season 6 Season 6
13 episodes 16 August 2010 - 15 November 2010
 
Weeds - Season 7 Season 7
13 episodes 27 June 2011 - 26 September 2011
 
Weeds - Season 8 Season 8
13 episodes 1 July 2012 - 16 September 2012
 
