Weeds All seasons
Weeds
18+
Production year
2005
Country
USA
Episode duration
28 minutes
TV channel
Showtime
Series rating
8.6
Rate
10
votes
7.9
IMDb
Write review
All seasons of "Weeds"
Season 1
10 episodes
7 August 2005 - 10 October 2005
Season 2
12 episodes
14 August 2006 - 30 October 2006
Season 3
15 episodes
13 August 2007 - 19 November 2007
Season 4
13 episodes
16 June 2008 - 15 September 2008
Season 5
13 episodes
8 June 2009 - 31 August 2009
Season 6
13 episodes
16 August 2010 - 15 November 2010
Season 7
13 episodes
27 June 2011 - 26 September 2011
Season 8
13 episodes
1 July 2012 - 16 September 2012
