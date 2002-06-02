Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
The Wire poster
Kinoafisha TV Shows The Wire Seasons

The Wire All seasons

The Wire 18+
Production year 2002
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel HBO

Series rating

7.7
Rate 10 votes
9.3 IMDb
Write review
All seasons of "The Wire"
The Wire - Season 1 Season 1
13 episodes 2 June 2002 - 8 September 2002
 
The Wire - Season 2 Season 2
12 episodes 1 June 2003 - 24 August 2003
 
The Wire - Season 3 Season 3
12 episodes 19 September 2004 - 19 December 2004
 
The Wire - Season 4 Season 4
13 episodes 10 September 2006 - 10 December 2006
 
The Wire - Season 5 Season 5
10 episodes 6 January 2008 - 9 March 2008
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more