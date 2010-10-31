Menu
The Walking Dead All seasons
The Walking Dead
18+
Production year
2010
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
AMC
Series rating
8.2
Rate
13
votes
8.1
IMDb
Write review
All seasons of "The Walking Dead"
Season 1
6 episodes
31 October 2010 - 5 December 2010
Season 2
13 episodes
16 October 2011 - 18 March 2012
Season 3
16 episodes
14 October 2012 - 31 March 2013
Season 4
16 episodes
13 October 2013 - 30 March 2014
Season 5
16 episodes
12 October 2014 - 29 March 2015
Season 6
16 episodes
11 October 2015 - 3 April 2016
Season 7
16 episodes
23 October 2016 - 2 April 2017
Season 8
16 episodes
22 October 2017 - 15 April 2018
Season 9
16 episodes
7 October 2018 - 31 March 2019
Season 10
22 episodes
6 October 2019 - 4 April 2021
Season 11
24 episodes
15 August 2021 - 20 November 2022
Season 12
TBA
