The Office
TV Shows
The Office
Seasons
The Office All seasons
The Office
16+
Production year
2005
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
NBC
Series rating
8.8
Rate
12
votes
9
IMDb
Write review
All seasons of "The Office"
Season 1
6 episodes
24 March 2005 - 26 April 2005
Season 2
22 episodes
20 September 2005 - 11 May 2006
Season 3
25 episodes
21 September 2006 - 17 May 2007
Season 4
19 episodes
27 September 2007 - 15 May 2008
Season 5
28 episodes
25 September 2008 - 14 May 2009
Season 6
26 episodes
17 September 2009 - 20 May 2010
Season 7
27 episodes
23 September 2010 - 19 May 2011
Season 8
24 episodes
22 September 2011 - 10 May 2012
Season 9
25 episodes
20 September 2012 - 16 May 2013
