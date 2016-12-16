Menu
Kinoafisha
TV Shows
The OA
Seasons
The OA All seasons
The OA
18+
Production year
2016
Country
USA
Episode duration
60 minutes
Streaming service
Netflix
Series rating
7.7
Rate
11
votes
7.8
IMDb
Write review
All seasons of "The OA"
Season 1
8 episodes
16 December 2016
Season 2
8 episodes
22 March 2019
