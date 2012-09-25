Menu
The Mindy Project All seasons
The Mindy Project
12+
Production year
2012
Country
USA
Episode duration
30 minutes
Streaming service
Hulu
Series rating
8.6
Rate
10
votes
7.5
IMDb
Write review
All seasons of "The Mindy Project"
Season 1
24 episodes
25 September 2012 - 14 May 2013
Season 2
22 episodes
17 September 2013 - 6 May 2014
Season 3
21 episodes
16 September 2014 - 24 March 2015
Season 4
26 episodes
15 September 2015 - 5 July 2016
Season 5
14 episodes
4 October 2016 - 28 March 2017
Season 6
10 episodes
12 September 2017 - 14 November 2017
