The Mindy Project
The Mindy Project Seasons

The Mindy Project All seasons

The Mindy Project 12+
Production year 2012
Country USA
Episode duration 30 minutes
Streaming service Hulu

Series rating

8.6
Rate 10 votes
7.5 IMDb
All seasons of "The Mindy Project"
The Mindy Project - Season 1 Season 1
24 episodes 25 September 2012 - 14 May 2013
 
The Mindy Project - Season 2 Season 2
22 episodes 17 September 2013 - 6 May 2014
 
The Mindy Project - Season 3 Season 3
21 episodes 16 September 2014 - 24 March 2015
 
The Mindy Project - Season 4 Season 4
26 episodes 15 September 2015 - 5 July 2016
 
The Mindy Project - Season 5 Season 5
14 episodes 4 October 2016 - 28 March 2017
 
The Mindy Project - Season 6 Season 6
10 episodes 12 September 2017 - 14 November 2017
 
