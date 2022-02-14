Menu
State of the Union 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 14 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 1 hour 40 minutes
"State of the Union" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Семейный брак» пожилая пара обращается к психологу, чтобы разобраться в своих отношениях. Скотт и Эллен познакомились в ранней юности и провели вместе большую часть жизни. Теперь им обоим за шестьдесят. Они по-прежнему любят друг друга и не стесняются говорить о своих чувствах, однако долгие годы совместного быта сильно повлияли на их брак. В итоге вместе с внуками и сединой в их жизнь пришел первый серьезный семейный кризис. Скотт считает, что лучшие годы позади, а Эллен, напротив, хочет получать максимум эмоций от брака. Перед каждой сессией у психолога они встречаются в кофейне и обсуждают свое будущее.

Series rating

7.8
Rate 20 votes
7.7 IMDb

"State of the Union" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
The Laws of Grammar
Season 2 Episode 1
14 February 2022
Why Quake?
Season 2 Episode 2
14 February 2022
Big Mustard
Season 2 Episode 3
14 February 2022
Prison Thoughts
Season 2 Episode 4
14 February 2022
Led Zeppelin's Accountant
Season 2 Episode 5
14 February 2022
Intimacy Kit
Season 2 Episode 6
14 February 2022
The Road Most Travelled
Season 2 Episode 7
14 February 2022
Facetime TV
Season 2 Episode 8
14 February 2022
Kopi Iuwak
Season 2 Episode 9
14 February 2022
The Last Box
Season 2 Episode 10
14 February 2022
