Во 2 сезоне сериала «Семейный брак» пожилая пара обращается к психологу, чтобы разобраться в своих отношениях. Скотт и Эллен познакомились в ранней юности и провели вместе большую часть жизни. Теперь им обоим за шестьдесят. Они по-прежнему любят друг друга и не стесняются говорить о своих чувствах, однако долгие годы совместного быта сильно повлияли на их брак. В итоге вместе с внуками и сединой в их жизнь пришел первый серьезный семейный кризис. Скотт считает, что лучшие годы позади, а Эллен, напротив, хочет получать максимум эмоций от брака. Перед каждой сессией у психолога они встречаются в кофейне и обсуждают свое будущее.