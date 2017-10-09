В 1 сезоне сериала «Спящие» события происходят в Москве, в 2013 году. Вовсю разворачивается конфликт на Ближнем Востоке. Исламские боевики нападают на московских дипломатов в Ливии, и в это же время совершает суицид высокопоставленный чиновник из МИДа. Повсюду расползаются слухи о подготовке к теракту в российской столице. В довершении всего знаменитый правозащитник подает заявление о факте коррупции. Все эти обстоятельства, на первый взгляд, не связанные между собой, являются звеньями одной цепи. За этим стоят западные спецслужбы. Генерал Нефедов со своей командой приступает к расследованию.