Kinoafisha TV Shows Spyaschie Seasons Season 1
Спящие 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
В 1 сезоне сериала «Спящие» события происходят в Москве, в 2013 году. Вовсю разворачивается конфликт на Ближнем Востоке. Исламские боевики нападают на московских дипломатов в Ливии, и в это же время совершает суицид высокопоставленный чиновник из МИДа. Повсюду расползаются слухи о подготовке к теракту в российской столице. В довершении всего знаменитый правозащитник подает заявление о факте коррупции. Все эти обстоятельства, на первый взгляд, не связанные между собой, являются звеньями одной цепи. За этим стоят западные спецслужбы. Генерал Нефедов со своей командой приступает к расследованию.

5.6
Rate 12 votes
5.8 IMDb

Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 October 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 October 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 October 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 October 2017
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 October 2017
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 October 2017
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 October 2017
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 October 2017
