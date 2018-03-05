Во 2 сезоне сериала «Спящие» события разворачиваются в российской столице, зимой 2015 года. Полковник Родионов теперь является главой Департамента безопасности в крупном московском банке, но мечтает по-прежнему о работе в правоохранительных органах. Кира стала его супругой. Женщину оправдали, и она снова ведет деятельность в галерее. Тем временем террористическая группировка в Северной Африке готовится к очередному теракту. Местный представитель ООН по случайному стечению обстоятельств узнает об этом. Он отправляет сведения в Россию. Через сутки Родионов отправляется в Тунис.