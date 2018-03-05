Menu
Spyaschie season 2 watch online

Spyaschie season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Spyaschie Seasons Season 2
Спящие 16+
Title Сезон 2
Season premiere 5 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Spyaschie" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Спящие» события разворачиваются в российской столице, зимой 2015 года. Полковник Родионов теперь является главой Департамента безопасности в крупном московском банке, но мечтает по-прежнему о работе в правоохранительных органах. Кира стала его супругой. Женщину оправдали, и она снова ведет деятельность в галерее. Тем временем террористическая группировка в Северной Африке готовится к очередному теракту. Местный представитель ООН по случайному стечению обстоятельств узнает об этом. Он отправляет сведения в Россию. Через сутки Родионов отправляется в Тунис.

Series rating

5.6
Rate 12 votes
5.8 IMDb

"Spyaschie" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Серия 1
Season 2 Episode 1
5 March 2018
Серия 2
Season 2 Episode 2
5 March 2018
Серия 3
Season 2 Episode 3
6 March 2018
Серия 4
Season 2 Episode 4
6 March 2018
