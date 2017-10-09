Меню
Спящие 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Спящие
Киноафиша Сериалы Спящие Сезоны Сезон 1
Спящие 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спящие»

В 1 сезоне сериала «Спящие» события происходят в Москве, в 2013 году. Вовсю разворачивается конфликт на Ближнем Востоке. Исламские боевики нападают на московских дипломатов в Ливии, и в это же время совершает суицид высокопоставленный чиновник из МИДа. Повсюду расползаются слухи о подготовке к теракту в российской столице. В довершении всего знаменитый правозащитник подает заявление о факте коррупции. Все эти обстоятельства, на первый взгляд, не связанные между собой, являются звеньями одной цепи. За этим стоят западные спецслужбы. Генерал Нефедов со своей командой приступает к расследованию.

Рейтинг сериала

5.6
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Спящие»

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 октября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 октября 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 октября 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 октября 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 октября 2017
