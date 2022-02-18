Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Space Force 2020 - 2022, season 2

Space Force season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Space Force Seasons Season 2
Space Force 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Space Force" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Космические силы» приключения генерала Марка Нэрда и эксцентричного американского ученого Мэллори продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне главным героям пришлось вместе работать над подготовкой новой военной организации — Космических войск. Сотрудничество далось им нелегко. Марку пришлось переехать с семьей в штат Колорадо, где находится секретный офис. Нэрд часто сталкивается с нападками со стороны других организаций, его супруга оказалась за решеткой, а дочь полна ненависти к новому месту жительства. Марк уже сам не рад, что ввязался в это дело, однако отступать поздно.

Series rating

7.0
Rate 20 votes
6.7 IMDb

"Space Force" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Inquiry
Season 2 Episode 1
18 February 2022
Budget Cuts
Season 2 Episode 2
18 February 2022
The Chinese Deligation
Season 2 Episode 3
18 February 2022
The Europa Project
Season 2 Episode 4
18 February 2022
Mad (Buff) Confidence
Season 2 Episode 5
18 February 2022
The Doctor's Appointment
Season 2 Episode 6
18 February 2022
The Hack
Season 2 Episode 7
18 February 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more