Во 2 сезоне сериала «Космические силы» приключения генерала Марка Нэрда и эксцентричного американского ученого Мэллори продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне главным героям пришлось вместе работать над подготовкой новой военной организации — Космических войск. Сотрудничество далось им нелегко. Марку пришлось переехать с семьей в штат Колорадо, где находится секретный офис. Нэрд часто сталкивается с нападками со стороны других организаций, его супруга оказалась за решеткой, а дочь полна ненависти к новому месту жительства. Марк уже сам не рад, что ввязался в это дело, однако отступать поздно.