Snowfall 2017 - 2023, season 6

Snowfall season 6 poster
Snowfall 18+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 22 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Snowfall" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Снегопад» продолжается история о темнокожем парне по имени Франклин и его жизни в Лос-Анджелесе во времена «кокаиновой лихорадки». В это время на улицах города появились дешевые наркотики, привезенные из Доминиканы. Это спровоцировало рост преступности: начали появляться наркодилеры, сражающиеся за популярный товар. Напомним, в предыдущем сезоне личная жизнь и профессиональная деятельность Франклина процветала, однако проблемы в долине принесли неприятности к его порогу. Франклин и Вероник пришли с деловым предложением к Джерому и Луи. В новом сезоне героя ожидают новые приключения.

Series rating

8.0
Rate 20 votes
8.5 IMDb

"Snowfall" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Fallout
Season 6 Episode 1
22 February 2023
The Sit Down
Season 6 Episode 2
22 February 2023
Door of No Return
Season 6 Episode 3
1 March 2023
Projects Boy
Season 6 Episode 4
8 March 2023
Ebony and Ivory
Season 6 Episode 5
15 March 2023
Concrete Jungle
Season 6 Episode 6
22 March 2023
Charnel House
Season 6 Episode 7
29 March 2023
Ballad of the Bear
Season 6 Episode 8
5 April 2023
Sacrifice
Season 6 Episode 9
12 April 2023
The Struggle
Season 6 Episode 10
19 April 2023
