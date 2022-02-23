В 5 сезоне сериала «Снегопад» история о времени расцвета крэка в США продолжается. Действие так же, как и в предыдущем сезоне, будет разворачиваться в 1980-х годах. Спрос на дешевый наркотик возрастает с каждым днем. Группа дилеров получает огромную прибыль благодаря росту зависимости, но они также начинают понимать, в какой опасности оказались их близкие. Полиция тем временем начинает войну против торговцев с наркотиками, а власть переживает из-за слухов, что с эпидемией может быть связан кто-то из Белого дома.