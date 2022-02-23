Menu
"Snowfall" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Снегопад» история о времени расцвета крэка в США продолжается. Действие так же, как и в предыдущем сезоне, будет разворачиваться в 1980-х годах. Спрос на дешевый наркотик возрастает с каждым днем. Группа дилеров получает огромную прибыль благодаря росту зависимости, но они также начинают понимать, в какой опасности оказались их близкие. Полиция тем временем начинает войну против торговцев с наркотиками, а власть переживает из-за слухов, что с эпидемией может быть связан кто-то из Белого дома.

Comets
Season 5 Episode 1
23 February 2022
Commitment
Season 5 Episode 2
23 February 2022
Lions
Season 5 Episode 3
2 March 2022
Revolutions
Season 5 Episode 4
9 March 2022
The Iliad (1)
Season 5 Episode 5
16 March 2022
The Iliad (2)
Season 5 Episode 6
23 March 2022
Lying in a Hammock
Season 5 Episode 7
30 March 2022
Celebration
Season 5 Episode 8
6 April 2022
Departures
Season 5 Episode 9
13 April 2022
Fault Lines
Season 5 Episode 10
20 April 2022
