Sky Rojo 2021 - 2023, season 3

Sky Rojo 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 13 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 44 minutes
"Sky Rojo" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Красный дермантин» Моисес обращается за советом к другу, когда чувство вины угрожает его душевному спокойствию. Венди просит Корал об одном крайне деликатном одолжении. Та, в свою очередь, предлагает новый план, как отомстить Ромео. Только в этом девушкам понадобится помощь кое-кого из их прошлого. Джина находит творческое решение проблемы с оружием, но сталкивается с противостоянием со стороны Фермина. Моисес и Кристиан пытаются разобраться с возникшим между ними препятствием. Битва за деньги, справедливость и месть набирает новые обороты, заставляя героев создавать альянсы и предавать близких.

Series rating

6.4
Rate 15 votes
6.6 IMDb

"Sky Rojo" season 3 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Getting into Heaven through the Back Door
Season 3 Episode 1
13 January 2023
The Line That Separates Us
Season 3 Episode 2
13 January 2023
The Lucky Cat
Season 3 Episode 3
13 January 2023
Diesel, Saltpeter, and Gunpowder
Season 3 Episode 4
13 January 2023
Jesus Was Right
Season 3 Episode 5
13 January 2023
Ambushing the Embryo
Season 3 Episode 6
13 January 2023
Helplessness and Ice Hockey
Season 3 Episode 7
13 January 2023
Gold, Frankincense, and Lead
Season 3 Episode 8
13 January 2023
