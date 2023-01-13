В 3 сезоне сериала «Красный дермантин» Моисес обращается за советом к другу, когда чувство вины угрожает его душевному спокойствию. Венди просит Корал об одном крайне деликатном одолжении. Та, в свою очередь, предлагает новый план, как отомстить Ромео. Только в этом девушкам понадобится помощь кое-кого из их прошлого. Джина находит творческое решение проблемы с оружием, но сталкивается с противостоянием со стороны Фермина. Моисес и Кристиан пытаются разобраться с возникшим между ними препятствием. Битва за деньги, справедливость и месть набирает новые обороты, заставляя героев создавать альянсы и предавать близких.