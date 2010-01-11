В 1 сезоне сериала «Школа» действие разворачивается в общеобразовательном учреждении в начале третьей четверти. Ученики возвращаются в школу после каникул, болтают в коридоре и обмениваются новостями. Ребята также приветствуют в своих рядах новенького – Илью Епифанова. В школе празднуют юбилей Анатолия Германовича Носова – классного руководителя девятиклассников. Ребята еще не знают, что спустя некоторое время их ожидает потрясение, связанное с учителем. Епифанов познакомился с внучкой Носова Аней. Она находится на домашнем обучении. Он шутя предлагает ей избавиться от докучливого дедушки.