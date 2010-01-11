Menu
Season premiere 11 January 2010
Production year 2010
Number of episodes 69
Runtime 34 hours 30 minutes
"Shkola" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Школа» действие разворачивается в общеобразовательном учреждении в начале третьей четверти. Ученики возвращаются в школу после каникул, болтают в коридоре и обмениваются новостями. Ребята также приветствуют в своих рядах новенького – Илью Епифанова. В школе празднуют юбилей Анатолия Германовича Носова – классного руководителя девятиклассников. Ребята еще не знают, что спустя некоторое время их ожидает потрясение, связанное с учителем. Епифанов познакомился с внучкой Носова Аней. Она находится на домашнем обучении. Он шутя предлагает ей избавиться от докучливого дедушки.

"Shkola" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
11 January 2010
Серия 02
Season 1 Episode 2
12 January 2010
Серия 03
Season 1 Episode 3
13 January 2010
Серия 04
Season 1 Episode 4
14 January 2010
Серия 05
Season 1 Episode 5
18 January 2010
Серия 06
Season 1 Episode 6
19 January 2010
Серия 07
Season 1 Episode 7
20 January 2010
Серия 08
Season 1 Episode 8
21 January 2010
Серия 09
Season 1 Episode 9
25 January 2010
Серия 10
Season 1 Episode 10
26 January 2010
Серия 11
Season 1 Episode 11
27 January 2010
Серия 12
Season 1 Episode 12
28 January 2010
Серия 13
Season 1 Episode 13
1 February 2010
Серия 14
Season 1 Episode 14
2 February 2010
Серия 15
Season 1 Episode 15
3 February 2010
Серия 16
Season 1 Episode 16
4 February 2010
Серия 17
Season 1 Episode 17
8 February 2010
Серия 18
Season 1 Episode 18
9 February 2010
Серия 19
Season 1 Episode 19
10 February 2010
Серия 20
Season 1 Episode 20
11 February 2010
Серия 21
Season 1 Episode 21
15 February 2010
Серия 22
Season 1 Episode 22
16 February 2010
Серия 23
Season 1 Episode 23
17 February 2010
Серия 24
Season 1 Episode 24
18 February 2010
Серия 25
Season 1 Episode 25
22 February 2010
Серия 26
Season 1 Episode 26
23 February 2010
Серия 27
Season 1 Episode 27
24 February 2010
Серия 28
Season 1 Episode 28
25 February 2010
Серия 29
Season 1 Episode 29
16 March 2010
Серия 30
Season 1 Episode 30
17 March 2010
Серия 31
Season 1 Episode 31
18 March 2010
Серия 32
Season 1 Episode 32
22 March 2010
Серия 33
Season 1 Episode 33
23 March 2010
Серия 34
Season 1 Episode 34
24 March 2010
Серия 35
Season 1 Episode 35
25 March 2010
Серия 36
Season 1 Episode 36
29 March 2010
Серия 37
Season 1 Episode 37
30 March 2010
Серия 38
Season 1 Episode 38
31 March 2010
Серия 39
Season 1 Episode 39
1 April 2010
Серия 40
Season 1 Episode 40
5 April 2010
Серия 41
Season 1 Episode 41
6 April 2010
Серия 42
Season 1 Episode 42
7 April 2010
Серия 43
Season 1 Episode 43
8 April 2010
Серия 44
Season 1 Episode 44
12 April 2010
Серия 45
Season 1 Episode 45
13 April 2010
Серия 46
Season 1 Episode 46
14 April 2010
Серия 47
Season 1 Episode 47
15 April 2010
Серия 48
Season 1 Episode 48
19 April 2010
Серия 49
Season 1 Episode 49
20 April 2010
Серия 50
Season 1 Episode 50
21 April 2010
Серия 51
Season 1 Episode 51
22 April 2010
Серия 52
Season 1 Episode 52
26 April 2010
Серия 53
Season 1 Episode 53
27 April 2010
Серия 54
Season 1 Episode 54
28 April 2010
Серия 55
Season 1 Episode 55
29 April 2010
Серия 56
Season 1 Episode 56
4 May 2010
Серия 57
Season 1 Episode 57
5 May 2010
Серия 58
Season 1 Episode 58
6 May 2010
Серия 59
Season 1 Episode 59
11 May 2010
Серия 60
Season 1 Episode 60
12 May 2010
Серия 61
Season 1 Episode 61
13 May 2010
Серия 62
Season 1 Episode 62
17 May 2010
Серия 63
Season 1 Episode 63
18 May 2010
Серия 64
Season 1 Episode 64
19 May 2010
Серия 65
Season 1 Episode 65
24 May 2010
Серия 66
Season 1 Episode 66
25 May 2010
Серия 67
Season 1 Episode 67
26 May 2010
Серия 68
Season 1 Episode 68
27 May 2010
Серия 69
Season 1 Episode 69
27 May 2010
TV series release schedule
