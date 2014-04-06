Menu
Silicon Valley All seasons
Silicon Valley
18+
Production year
2014
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
HBO
Series rating
6.8
Rate
10
votes
8.5
IMDb
Write review
All seasons of "Silicon Valley"
Season 1
8 episodes
6 April 2014 - 1 June 2014
Season 2
10 episodes
12 April 2015 - 14 June 2015
Season 3
10 episodes
24 April 2016 - 26 June 2016
Season 4
10 episodes
23 April 2017 - 25 June 2017
Season 5
8 episodes
25 March 2018 - 13 May 2018
Season 6
7 episodes
27 October 2019 - 8 December 2019
