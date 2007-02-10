Menu
Primeval (2007 - 2011)
Primeval
18+
Drama
Adventure
Sci-Fi
Production year
2007
Country
Great Britain/France/Germany/Ireland
Total seasons
5 seasons
Episode duration
43 minutes
TV channel
W
Runtime
25 hours 48 minutes
Cast
Characters
Creator
Tim Haines
Adrian Hodges
Cast
Characters
Cast
Characters
Jason Flemyng
Danny Quinn
Ciarán McMenamin
Matt Anderson
Ben Miller
James Lester
Hannah Spearritt
Abby Maitland
Cast and Crew
Series rating
8.2
Rate
10
votes
7.2
IMDb
Write review
Seasons
Season 1
2007,
6 episodes
Season 2
2008,
7 episodes
Season 3
2009,
10 episodes
Season 4
2011,
7 episodes
Season 5
2011,
6 episodes
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
